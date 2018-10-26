Cumhuriyet Bayramı, şehrin merkezinde kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı Bulvar AVM meydan alanında Askeri Bando Konseri ve Pera Sanat Akademi tango gösterisi ile renkli kutlamalara sahne olacak.

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi (AVM), Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu ve Pera Sanat Akademi işbirliği ile Samsunlulara coşkulu bir bayram programı hazırladı. Program; tango eğitmenlerinin gerçekleştireceği dans gösterisi ile başlayacak. Eğitmenler, saat 15.00 itibariyle "Tres Esquinas" ve "Desde El Alma" şarkılarının eşlik edeceği tango performanslarını sergileyecek. Sonrasında ise Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu Üsteğmen Cihan Demirbaş şefliğinde 23 kişiden oluşan ekipleri ile günün anlam ve önemine ilişkin olarak içerisinde milli marşların da yer aldığı bir repertuvar ile sahne alacak.

Bulvar AVM, tüm Samsunluları 29 Ekim kutlamaları için meydan alanına davet ediyor.