Curling A Milli Takımı’ndan başarı sözü

Samsun’da 12-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında devam eden Yaz Kondisyon Kampı’na katılan Curling A Milli ve Genç Milli Takımı sporcuları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kafile Başkanı Erdal Karahan’ın da yer aldığı heyet, Samsun’dan ayrılmadan önce Vali Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Karadeniz’de ilk kez Samsun’un ev sahipliği yaptığı curling kampında milli sporcularla tek tek ilgilenerek, başarılar dileyen Osman Kaymak, curling sporu hakkında hocalarından bilgi aldı. Oyunculardan başarı sözü alan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Milli sporcularımızın Türk Bayrağımızı gururla taşımaları ve göndere çektirmeleri çok önemli bir başarıdır. İnşallah sizlere nasip olur. Bizler sizleri gururla izleriz. Bizi uluslararası arenalarda temsil edip İstiklal Marşı’mızı okutacaksınız. Bunun gururu çok başka bir duygu. Başarılarınızın devamını diliyorum. Arkadaşlar, hayatta her zaman sınav devam ediyor. Biz insanlar hep şunu deriz maç bitsin, şu sınav ve kamp bitsin rahatlarız. Arkadaşlar hiçbir şey bitmiyor. Mücadele hep devam ediyor. Hayatta sürekli başarıya odaklanmak durumundasınız. Rahatlayacağım diye beklemeyin. Rahatlayacağım dediğiniz an mücadeleden kopmuş olursunuz. Her alanda böyledir. İşinizde başarılı olmak zorundasınız. Bunun için sürekli çalışacaksınız" şeklinde konuştu.

Buz pateninin aylık elektrik gideri 120 bin TL

Samsun’daki buz pateni pistinin masraflarını dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "Şu anda Türkiye’de bulunan birçok salon buzunu eritti. Çünkü çok ciddi bir ekonomik gideri var. Biz şu anda ayda 120 bin TL elektrik parası ödüyoruz. Biz de bu ekip gittikten sonra kapatacağız. Küçük bir bakım işlemimiz var. Yukarıdan damlayan sulara engel olmamız gerekiyor. İmalattan doğan bir hata olmuş. Buranın içerisine nem alma cihazı koymamışlar. Yeniden onu tedarik edip yapmamız lazım. 15 dakikada bir buzda gezen bir aracımız var. Arıza giderilmezse, damlalar yüzünden bu araç buzda tekrar çukurlar açabiliyor. Bu arıza ayrıca buzun kalitesini de bozabiliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kafile Başkanı Erdal Karahan, Vali Osman Kaymak’a Curling Milli Takım forması takdim etti. Osman Kaymak, ziyaretin sonunda milli sporcuları salon çıkışında tek tek tokalaşarak uğurladı.