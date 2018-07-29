O anlarda ise bazı vatandaşlar ise hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Ceylan isimli genç yüzerken bir anda gözden kayboldu. Olay anında yanında bulunan vatandaşlar Ceylan’ı kurtarmak için istese de bir sonuç alamadılar. Daha sonra cankurtaran ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların aramaları sonucu Seyfettin Ceylan’a ulaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin öldüğü bildirildi. Denizde can pazarının yaşandığı esnada bazı vatandaşlar ise hiçbir şey olmamışçasına denizde yüzmeye devam etmeleri dikkat çekti.