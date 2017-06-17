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17 Haziran 2017 16:51

Dalgıçlar boğulmalara karşı uyardı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğulmalara karşı vatandaşlara Türkçe ve Arapça broşür dağıttı.

Dalgıçlar boğulmalara karşı uyardı

17 Haziran 2017 16:51


Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden dalgıç polisler, Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala denize girecek vatandaşları, boğulmaların önüne geçebilmek amacıyla bilgilendirdi. Polis, Samsun Sahil Yolu’ndaki vatandaşlara bin broşür dağıttı. Dağıtılan 4 ayrı broşürde Türkçe ve Arapça olmak üzere boğulmalara karşı alınacak tedbirler, boğulmalarda ilk yardım, çeken akıntı nedir? Boğulmamak için neler yapılmalıdır? Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın temalı konular anlatıldı.


Samsun polisinin bilgilendirme çalışmaları deniz sezonu boyunca devam edecek.




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