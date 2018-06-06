Dalgıçlar denizde, öğrenciler kıyıda temizlik yaptı

Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, deniz kirliliği ve deniz temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında 1 hafta boyunca ortaokul öğrencileri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirildi. Son olarak İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokul öğrencileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Samsun sahilinde detaylı bir şekilde temizlik yaptı. Öğrenciler ellerindeki çöp poşetleri ile deniz kenarında biriken atıkları toplarken, dalgıçlar ise denize atılan kirli atıkları topladı. Yaklaşık olarak 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte, plastik, metal, tahta, cam ve sigara izmaritlerinden oluşan yaklaşık 25 kilogram çöp toplandı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Samsun Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, "5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak adına böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı özellikle öğrencilerimiz üzerinden başlattık. Çünkü çevre bilincini aşılamak açısından bunu gençlerden başlatmak çok önemli. Burada Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz de var. Onlar da denizden yaptıkları aramalar ile bizlere destek verdiler. Öğrencilerimiz bugün denizden neler çıktığına şahit oldu. Böylece ilerleyen dönemlerde kendileri de bu tür kirliliklere sebebiyet vermemiş olacaklar" dedi.

Kıyı temizliği yapan öğrenciler ise denizlerin ve çevrenin temiz tutulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.