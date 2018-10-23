İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darp ettikleri gencin parasını gasp ettiler

Samsun’da bir kişiyi darp ederek cebinde bulunan 500 lira parasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir kişiyi darp ederek cebinde bulunan 500 lira parasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi sokakta A.A.(27) isimli genci darp ederek cebinde bulunan 500 lira parasını gasp etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Asayiş ekipleri olayla ilgili C.E.B.'yi (25) kısa sürede yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Aynı olayla ilgili Y.Ç. kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalarak yaralanan A.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Gasp Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan C.E.B. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, firarda olan Y.Ç. de bugün polis tarafından yakalanarak Gasp Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.