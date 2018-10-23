Darp ettikleri gencin parasını gasp ettiler

Samsun'da bir kişiyi darp ederek cebinde bulunan 500 lira parasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi sokakta A.A.(27) isimli genci darp ederek cebinde bulunan 500 lira parasını gasp etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Asayiş ekipleri olayla ilgili C.E.B.'yi (25) kısa sürede yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Aynı olayla ilgili Y.Ç. kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalarak yaralanan A.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gasp Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan C.E.B. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, firarda olan Y.Ç. de bugün polis tarafından yakalanarak Gasp Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.