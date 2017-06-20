Deaflympics hayat kurtaracak

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları sayesinde, işaret dili bilen personel sayısı kısa sürede hızla arttı. Böylece acil durumlarda işitme engellilere daha çabuk ve sağlıklı müdahale edilebilecek.

Samsun’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda görev alacak gönüllü sağlık çalışanları işaret dili eğitimi alıyor. 5 bin kişinin kente gelmesi öngörülen müsabakalarda dört ulusal medikal kurtarma ekibi görev alacak. Beşer kişiden oluşan ekip sel, deprem vb. olağanüstü durumlarda müdahale etmek için hazır durumda olacak.

İşitme engelliler ile anlaşmanın kritik olduğu sağlık alanında olimpiyatlar sayesinde işaret dili bilen sağlık personelleri yetiştirilmesi hedefleniyor.

“İşaret dili bilmediğim için yardımcı olamıyordum”

112’de paramedik olarak çalışan ve gönüllü olarak işaret dili eğitimi alan Zeynep Kuru, “Bundan bir sene önce işitme engelli bir vaka almıştım ve işaret dili eğitimi almadığım için ona yardımcı olamadım ve buna çok üzüldüm. Olimpiyatlar bu dili öğrenmem için bana olanak sağladı ve şu anda başka bir hastaya yardımcı olabilecek seviyede öğrendim. Çok mutluyum” dedi.

Bu kapsamda Samsun’da bulunan tüm köyler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları İşitme Engelliler Olimpiyatları hakkında bilgilendirilirken, tüm acil servis ve ambulansların da denetimi gerçekleştirildi. 13 gün sürecek olan Deaflympics’te tüm sağlık personelinin izinleri de iptal edildi.

Süreç aralık ayında başladı

Aralık ayında sağlık müdürlüğünün kendisini bakanlığa önermesi ve onların da kabul etmesi ile sürecin başladığını söyleyen Sağlık Doping Kontrolü ve Odyogram Direktörü Dr. Ali Yılmaz ise şöyle konuştu: “İşitme engelliler olimpiyatlarında öncelikle gönüllü olarak işaret dili eğitimi almak isteyenler varsa müracaat etsin şeklinde bir duyuru paylaştık ve zorunlu kılmadık. İşitme engelliler federasyon başkanı ile iletişim kurarak personele işaret dili eğitimine başlandı.”

“Daha önce yanlış müdahaleler yapıldı”

Kendisi de işitme engelli olan işaret dili eğitmeni Sinan Yıldırım, bu dilin yaygın olmamasının birçok sorun yarattığını belirtirken şöyle devam etti: “İki haftadır işaret dili eğitimleri veriyorum. İşaret diliyle alakalı ülkemizde problemler olduğunu gözlemliyorum. Daha önce ağır problemler yaşandı yanlış müdahaleler yapıldı. İşaret dili öğrenip işitme engellilere ülkemizde hizmet vermeliyiz. Sadece Samsun’da değil Türkiye’nin her yerinde işaret dili öğrenilmeli. Olimpiyatlar bittiğinde de sağlık departmanının bu dili öğrenmeye devam etmesi gerekir. Yalnız sağlık kuruluşları değil noter vb. kuruluşların da bu dile merak vermesi gerekir” diye konuştu.

Biri helikopter, 122 ambulans hazır olacak

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Samsun’dan 61, diğer illerden 60 ambulans ve 1 helikopter ambulans olmak üzere totalde 122 ambulans acil durumlar için hazır durumda olacak.