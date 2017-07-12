Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nı yerinden takip etmek isteyen seyirciler herhangi bir ücret ödemeyecek.
3 bini aşkın sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcının yer alacağı oyunlar, 18 Temmuz’da yeni Samsun 19 Mayıs Stadı’nda düzenlenecek görkemli törenle başlayacak. Açılış seremonisinin biletleri ücretsiz olacak.
Tüm spor karşılaşmaları da herhangi bir ücretsiz ödenmeksizin izlenebilecek. Müsabakalar sırasında tribünlerin dolması durumunda girişler kapatılacak.
Sporseverlerin karşılaşmaları izleyebileceği salonlar ve branşlar şu şekilde:
Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu
Badminton: Bafra Spor Salonu
Atletizm: İlkadım Atletizm Spor Salonu
Basketbol: Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu
Basketbol: Bahattin Ekinci Spor Salonu
Bowling: Ailkadım Bowling Salonu
Dağ Bisikleti: Üniversite Yerleşkesi
Yol Bisikleti: 19 Mayıs İlçesi
Futbol: Bafra Stadyumu
Futbol: Çarşamba Stadyumu
Futbol: 19 Mayıs Stadyumu
Golf: Samsun Golf Kulübü
Güreş: Kavak Spor Salonu
Hentbol: Çarşamba Spor Salonu
Judo: Atatürk Spor Salonu
Karate: Atatürk Spor Salonu
Taekwando: Atatürk Spor Salonu
Masa Tenisi: Batıpark Spor Kompleksi
Oryantiring: Tekkeköy merkez, Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Bayraktepe, Kocadağ
Voleybol: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Voleybol: Hasan Doğan Spor Salonu
Plaj Voleybolu: İlkadım Play Voleybol Sahası
Tenis: Samsun Tenis Kulübü
Yüzme: Samsun Olimpik Yüzme Havuzu