Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 11:42

Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz

Samsun’da düzenlenecek Deaflympis 2017’deki tüm spor karşılaşmaları ve açılış seremonisi ücretsiz olarak izlenebilecek.

Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz

12 Temmuz 2017 11:42


Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nı yerinden takip etmek isteyen seyirciler herhangi bir ücret ödemeyecek.


3 bini aşkın sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcının yer alacağı oyunlar, 18 Temmuz’da yeni Samsun 19 Mayıs Stadı’nda düzenlenecek görkemli törenle başlayacak. Açılış seremonisinin biletleri ücretsiz olacak.


Tüm spor karşılaşmaları da herhangi bir ücretsiz ödenmeksizin izlenebilecek. Müsabakalar sırasında tribünlerin dolması durumunda girişler kapatılacak.


Sporseverlerin karşılaşmaları izleyebileceği salonlar ve branşlar şu şekilde:



Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu


Badminton: Bafra Spor Salonu


Atletizm: İlkadım Atletizm Spor Salonu


Basketbol: Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu


Basketbol: Bahattin Ekinci Spor Salonu


Bowling: Ailkadım Bowling Salonu


Dağ Bisikleti: Üniversite Yerleşkesi


Yol Bisikleti: 19 Mayıs İlçesi


Futbol: Bafra Stadyumu


Futbol: Çarşamba Stadyumu


Futbol: 19 Mayıs Stadyumu


Golf: Samsun Golf Kulübü


Güreş: Kavak Spor Salonu


Hentbol: Çarşamba Spor Salonu


Judo: Atatürk Spor Salonu


Karate: Atatürk Spor Salonu


Taekwando: Atatürk Spor Salonu


Masa Tenisi: Batıpark Spor Kompleksi


Oryantiring: Tekkeköy merkez, Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Bayraktepe, Kocadağ


Voleybol: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu


Voleybol: Hasan Doğan Spor Salonu


Plaj Voleybolu: İlkadım Play Voleybol Sahası


Tenis: Samsun Tenis Kulübü


Yüzme: Samsun Olimpik Yüzme Havuzu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!