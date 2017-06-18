Deaflympıcs turizme de yarayacak

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsun’daki otel ve motel işletmeleri başta olmak üzere birçok sektöre büyük ekonomik katkı yapacak.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, otellerde rezervasyonların yapılmaya başladığını ve gecelik konaklama ücretlerinin de belli olduğunu söyledi. 18- 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na katılan sporcular ve aileler yapılan anlaşma ile otellerde günlük 100 dolar ile 250 dolara kalabilecek

"Şimdiden 12 ülkeden rezervasyon var"

Dünyanın en büyük 3’üncü organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın hem heyecanını hem de gururunu yaşadıklarını söyleyen Toktaş, "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Birçok tesisimiz hem fiziki hem de alt yapı olarak hazır. Oyunlara sayılı günler kala otellere de ülkelerden rezervasyonlar için talepler gelmeye başladı. Şu an gelecek olan en büyük heyet olarak Almanya için rezervasyonumuz kesinleşti. Amerika, Rusya, Uzak Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz ise otelleri gezip ön taleplerini alıyor fiyat teklifi topluyorlar. Şu anda toplam 5 otelimiz 12 ülkeden rezervasyon almış durumda. Birkaç hafta içerisinde de istediğimiz nihai sonuca ulaşmış olacağız" dedi.

"Personel işaret dili öğreniyor"

Fiyat aralığının otellerin statü ve kapasitelerine göre belirlendiğini ifade eden Toktaş, "Farklı ülkelerden gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimiz oda başı yaklaşık 100 ila 250 dolara konaklayabilecekler. Ayrıca gelecek olan misafirlerimize daha iyi hizmet edebilmek ve sağlıklı iletişim kurabilmek adına Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışılarak birçok personelimizin işaret dili eğitimi almasını sağlıyoruz. Bu konuda zaten otellerimiz fazlasıyla hassasiyet gösteriyor" diye konuştu.

"Sporcuların büyük kısmı Olimpiyat köyünde kalacak"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde Olimpiyat köyünün kurulduğunu ve kapasitenin 3 bin 400 ile 4 bin civarı olacağını hatırlatan Toktaş, "Olimpiyat köyünde sadece sporcularımız kalabilecek. Kesin olmamakla beraber 3 bine yakın sporcunun köyden faydalanmak üzere ön rezervasyon yaptırdığını biliyoruz. Olimpiyat köyünden ayrı otellerimizde ise 3 bine yakın yatak kapasitemiz olacak. Bunun için konaklama anlamında herhangi bir problem de yaşanmayacak. Yani şehre gelen sporcularımız, aileler ve basın mensupları dışarıda kalmayacak" şeklinde konuştu.

"89 ülkeden misafir bekliyoruz"

Yaklaşık 89 ülkeden misafir beklediklerini ve heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Murat Toktaş, "Dünyanın en büyük üçüncü spor müsabakası Samsun’da olacak. Hatta böyle bir organizasyon Samsun dışına çıkmış, Türkiye için önemli bir organizasyon haline gelmiş durumdadır. Çünkü birçok ülkenin spor bültenlerinde ve gazetelerinde yer alacak. Biz bu yüzden çok fazla önemsiyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi bir turizm elçisi ve Türkiye dostu olarak yolcu etmek istiyoruz. Bu olimpiyat oyunları inanıyorum ki şehrimize prestij kazandıracak. Çünkü böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak hiç kolay değil. Bu anlamda olimpiyata Samsun olarak biz hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.