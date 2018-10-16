İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ'tan 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda Suriye uyruklu 6 şahsı gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 Suriyeli, Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.