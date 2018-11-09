DEAŞ'tan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Iraklı, yurt dışına kaçarken yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili gözaltına alınarak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yurt dışına çıkış yapmak isterken havalimanında yakalanan Iraklı, yeniden adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına alınan Irak uyruklu Hamıd A.S.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Hamıd A.S.S., dün Samsun-Çarşamba Havalimanından Irak'a gitmek için yurt dışına çıkış yapmak isterken adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan Iraklı Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM şubedeki işlemleri tamamlanan Iraklı bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.