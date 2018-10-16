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DEAŞ'tan gözaltı alınan 6 şüpheli adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda Suriye uyruklu 6 şahsı gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 Suriyeli, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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