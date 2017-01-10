DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı serbest bırakıldı

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.D.H.’yı (27) Cumartesi sabahı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan A.D.H., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D.H., serbest bırakıldı.