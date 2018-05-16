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16 Mayıs 2018 17:09

DEAŞ’tan serbest kalan Iraklılar çocuk pornosundan tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 Iraklı bu kez de cep telefonlarında çocuk porno resimleri ve video bulundurduğu iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEAŞ’tan serbest kalan Iraklılar çocuk pornosundan tutuklandı

16 Mayıs 2018 17:09


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenledikleri operasyonda 8 gün önce Irak uyruklu Alı Husseın Alı Alkalkawı ve Alı Yaseen Hadı Alfathe’yı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cep telefonlarında çocuk porno resimleri ve videoları bulunduğu tespit edilen Alı Husseın Alı Alkalkawı ve Alı Yaseen Hadı Alfathe, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şahıslar Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler cep telefonlarında ele geçen porno videolarını kendilerinin izlemek için bulundurduklarını söyledi. Savcıya ifade veren Iraklılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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