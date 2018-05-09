Dededen toruna Samsun Okuma Vakti

“Samsun İçin Okuma Vakti” olarak isimlendirilen etkinlikler ile anne baba, çoluk çocuk herkesin televizyonu, tableti, telefonu kapatarak kitap okuması amaçlanıyor.

Yapılan etkinliklere bir yenisi de Kutlukent 80. Yıl Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla eklendi. Bu kapsamda okulda bulunan öğrencilerin velileri okulda oluşturulan kütüphanede haftanın belirli günleri çocuklarıyla birlikte kitap okuyor. Yaklaşık 2 bin 500 kitabın bulunduğu zenginleştirilmiş Kütüphane de ise bilişim sınıfı öğretmenlerince oluşturulan barkot okuyuculu otomasyon sistemi bulunuyor. Bu sayede öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kitap alışverişi kayıt altına alınıyor. Öğrenciler rahatlıkla seçtikleri kitapları herhangi bir görevliye ihtiyaç duymadan alabiliyor, okuduktan sonra teslim edebiliyor. Alınan veriler sayesinde en çok kitap okuyan sınıf, öğrenci ya da veli ödüllendiriliyor. Özellikle en çok okunan kitapların bilinmesiyle öğrencilerin hangi tür kitaplara daha çok ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Okulda eğitim alan mülteci öğrenciler de okuma etkinliğine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği ile ilçedeki Halk Eğitim Merkezine başvurarak okuma yazma öğrenen veliler de okuma-yazma öğrendikten sonra ilk iş olarak okulda öğrenim gören torunlarıyla birlikte okula gelerek kütüphanede “Samsun İçin Okuma Vakti” etkinliğine destek veriyor. Okuma etkinliğine katılan veliler, bu etkinlik sayesinde çocukları ve torunlarıyla birlikte kitap okumaya başladıklarını, onlara hem örnek olduklarını düşündüklerini, hem de onlarla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler. Ayrıca bu sayede geleceğin teminatı olan çocuklarımızın gördüklerini uygulayan bir nesil olduğunu vurgulayan veliler, biz ne yapıyorsak onlarında öyle yaptığını bildiklerini; böylelikle çocukların televizyon, telefon ve bilgisayar başında vakit öldürmelerini engellediklerini söylediler. Bu denli faydalı olan etkinliğin devam etmesini isteyen veliler kendilerine bu ortamın oluşturulmasında büyük emeği olan okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.