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27 Haziran 2018 13:46

’Dedemin Hikayesi Projesi’nde mutlu sonuç

Tarihçi-Sosyolog ve Samsun Tarih Derneği Başkanı Emin Günaydın, başlattığı ‘Dedemin Hikayesi’ adlı projesi mutlu bir sonuca ulaştı.

’Dedemin Hikayesi Projesi’nde mutlu sonuç

27 Haziran 2018 13:46


Bilgi ve teknolojinin ilerlemesiyle gelenek ve görenekten uzak yetişen çocuklar için hazırlanan ‘Dedemin Hikayesi’ adlı proje ile nesiller arası kucaklaşma sağlandı. Toplumsal ve insani değer olan sevgi, saygı ortamının kurulmasına öncülük eden projeyle çocuklar, büyükleriyle hoşça vakitler geçirerek tecrübe aktarımları yaşandı.



“Proje sonuçları itibariyle çok verimli”


Proje hakkında bilgi veren Samsun Tarih Derneği Başkanı Tarihçi ve Sosyolog Emin Günaydın, kendisinin hayata geçirdiği Dedemin Hikayesi adlı projenin verimli bir şekilde uygulanarak mutlu bir sonuca ulaştığını kaydetti. Sonuçları itibariyle büyük bir kazanımla birlikte önemli bir doküman oluşturdukları proje ile dede ve nineleriyle tarihi bir yolculuğa çıktıklarını söyleyen Samsun Tarih Derneği Başkanı Emin Günaydın, “Kaybolan değerlerin yeniden inşası için başlatılan ‘Dedemin Hikayesi Proje, hedefine ulaştı. 60 öğrenci bu proje ile kendi dede ve neneleriyle tarihi bir yolculuğa çıktı. Evlatlarımız, günümüz ekonomik siyasi ve sosyal şartlarını dedelerin ve nenelerinin yaşadıkları ekonomik siyasi ve sosyal şartlarıyla karşılaştırdı. Mazinin çocukları bugünün büyükleri olan dede ve neneler geçmişte teknoloji yokken nasıl vakit geçirdiklerini paylaştı. Günümüz teknolojisinin tutsağı olan, teknolojiyi yanlış kullanan çocukların vakitlerini nasıl verimsiz geçirdiğinin tespitini yaptık. Çocuklarımızın büyükleriyle iletişim kurmadan yalnız ve yabancılaşan bir hal aldıklarını somut bir şekilde ortaya koyduk” dedi.



Çocuklar, projeyi yaşamlarına uyguladı


Çocukların gündelik yaşamda vakit ayıramadıkları dede ve neneleriyle sohbetlerini kayıt aldıklarını belirten Günaydın, “Büyüklerle yapılan röportajlarda, aile köklerinin nereden geldiğini, çocukluk ve gençlik yaşantılarını, dönemin sosyal ve kültürel yaşantısını, unutulmuş, geri planda kalmış örf, adet, gelenek ve görenekleri, mazinin eğlence biçimini, çalışma ve iş koşullarını, geçmişin zorluklarını ele alındı. Yavrularımız bu vesileyle, dede ve nenelerin tarihsel birikimlerini, gelenek ve göreneklerini yavrularımız, hayatlarına entegre ettiler. Kaybolan değerlerin yeniden inşası için başlatılan ‘Dedemin Hikayesi Projesi’nin hedefi ile çocukların günümüz ekonomik siyasi ve sosyal şartlarını dedelerin ve ninelerinin yaşadıkları ekonomik siyasi ve sosyal şartlarıyla karşılaştırılmış oldu” diye konuştu.




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