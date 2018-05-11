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11 Mayıs 2018 14:16

Deltada bisiklet gezisi

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Samsun’un İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesi devam ediyor.

Deltada bisiklet gezisi

11 Mayıs 2018 14:16

Projenin farkındalık faaliyetleri çerçevesinde deltada bisiklet gezisi düzenledi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisikletliler Derneği işbirliği ile Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde yapılan bisiklet gezisine çeşitli kamu kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, yetişkinler olmak üzere farklı yaş gruplarından yaklaşık 150 kişi katıldı. Bisikletsiz gelen 100 katılımcıya ise gezide kullanmaları için Büyükşehir Belediyesi bisikletler verdi.


Yörükler Ziyaretçi Merkezinden başlayan bisiklet gezisi, jandarma kontrol noktasından sonra 3 kilometrelik güzergahı kapsadı. Bir süre dinlenen katılımcılar, daha sonra geri dönüş yaptı. Projenin ana temasını desteklemek ve Samsun’da bisiklet kullanımını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak amaçlı gezide katılımcılar, Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Dünya Mirası kuş cennetini tanıma ve sağlıklı vakit geçirme imkanı buldu.




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