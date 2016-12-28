Deltada villaların yıkımına başlandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak olduğu iddiasıyla yıkım kararı alınan yazlıklarda yıkım çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak Deltası’nda bulunan kaçak binalar için başlatılan yıkım çalışmaları öncesi Cumhur Kent Site’sinin giriş çıkışlarında sabahın erken saatlerinden itibaren Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma ekipleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yıkıma tepki gösteren bina sahipleri jandarma tarafından alınan güvenlik çemberi içerisine alınmadılar.

Toplanan bina sahipleri adına konuşan Fatma Şener Dursun, “Yörükler’deki arkadaşlarımıza sesleniyorum. Biz burada asla işgalci olmadık. Rantçı değiliz. Bugün bizim başımıza gelen bir gün sizin de başınıza gelecek. Bizi bu topraklardan kovuyorlar. Sesimizi kim duyacaksa sesleniyorum. Bizim yerlerimiz tapulu, hiç biri mali kaçak değil. Biz sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyuramadığımız için bu hale geldik. Bafra’nın köyleri oturduğumuz yerden Kuş Cenneti’ne bizden daha yakın” dedi.

Yasal işlemleri tamamlanan binaların yıkım çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bugüne kadar kaçak olarak yapılan 250 binadan 80’e yakının yıkıldığını, geri kalan kısımlardaki yıkımın ise önümüzdeki günlerde devam edeceğini ifade ettiler.