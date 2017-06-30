Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 11:05

Demir eksikliği en sık görülen kansızlık nedeni

Erişkin Hematoloji Uzmanı Doç.

Demir eksikliği en sık görülen kansızlık nedeni

30 Haziran 2017 11:05

Dr. Özlem Şahin Balçık, “Demir dünyada en çok bulunan elementlerden biri olmasına rağmen insanda eksikliği en sık görülen maddedir. Demir eksikliği dünyada ve ülkemizde her yaş grubunda en sık görülen anemi (kansızlık) nedenidir” dedi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, demir eksikliği anemisinde yeni ilaçlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir eksikliğinin sebep olabileceği problemlere değinen Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Demir eksikliği halsizlik, yorgunluk, aşırı uyuma isteği veya uykusuzluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi çok sayıda şikayete neden olabilmektedir. Tedavisinde ağızdan haplar, şuruplar ve iğneler kullanılmaktadır. Yakın geçmişe kadar ağızdan alınan demir içeren hap ve şurup tedavileri ile kansızlığı düzelmeyen hastalarda yalnızca kas içine demir ilaçları uygulanmaktaydı. Kas içine uygulamalar ağrıya ve enjeksiyon alanında renk değişikliğine neden olabilmektedir. Bu da özellikle hanımlarda kullanımını kısıtlamaktadır. Kas içi demir tedavileri bazı hastalarda da ilacın kas içi emiliminin düşük olması nedeni ile yararlı olamamaktadır. Günümüzde yeni geliştirilen damardan demir tedavileri ile demir eksikliği daha etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir” diye konuştu.


Dr. Özlem Şahin Balçık şu bilgileri verdi: “Eksikliği tedavisinde öncelikli ve en güvenli yaklaşım ağızdan hap şeklinde tedavilerdir. Ancak midesinde emilim sorunu olan, ağızdan demir ilaçlarını düzenli kullanmasına rağmen demir eksikliği düzelmeyen (kronik atrofik gastrit), iltihaplı barsak hastalıkları bulunan ve mide ameliyatı olmuş hastalarda ağızdan haplar yeterli olamamakta ve kas içi veya damardan demir tedavileri gerekebilmektedir. Kas içi ve damardan demir tedavileri olası alerjik veya alerji dışı yan etkiler, tedavi süresi ve takibi açısından hematoloji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!