Demircan: “Özel eğitimciler eğitimin bir parçası”

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin müdür ve kurucu temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltılı toplantıda konuşan Ahmet Demircan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin örgün eğitim kurumlarına milli eğitimin özel ve genel amaçları doğrultusunda destek hizmeti verdiğini, dolayısı ile milli eğitimin bir parçası olduklarını ifade etti. Kurumlar arası iletişimin eğitime olumlu katkı sağlayacağına dikkat çeken Demircan, daha çok öğrenciden ziyade, daha kaliteli hizmetin verilmesi gerektiğini, kaliteli hizmet veren kurumu velilerin tercih edeceğini, velilerin yasa ve yönetmelik çerçevesinde çocuğunu istediği okula verme hakkının bulunduğunu vurguladı. Sosyal etkinliklere de ağırlık verilmesini ve toplumdaki ön yargıların kırılmasını da isteyen Ahmet Demircan, eğitim odaklı çalışıldığı sürece her konuda yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Kurum müdürleri ve kurucu temsilcileri kurumların yaşadıkları sorunları dile getirerek çözümü için dilek ve temennilerde bulundular.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kartal, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri müdürleri ve kurucu temsilcileri katıldı.