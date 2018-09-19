Demircan ve Tok, vatandaşların problemlerini dinledi

İlkadım Ulugazi Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından çevre esnafı ve vatandaşla bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay İlkadım ve Samsun'un sorunlarını çözmek için her zaman bir arada olduklarını belirtti.

"Sorunları çözmenin yolu birlikten geçiyor"

Vatandaşın taleplerini dinlediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım ve Samsun için AK Partimizin belediyecilik anlayışı ile dev projeler gerçekleştirirken bir yandan da hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Milletvekillerimiz ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığımızla sağladığımız sağlam diyaloglar ile vatandaşımıza hizmetimizi en üst seviyeye taşımak için iletişimimizi her zaman sağlam tutuyoruz. Bu sıkı iletişim ile değerli hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunma noktasında hızlı ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Minibüs şoförleri taleplerini iletti

Esnaf buluşmasının ardından Kıranköy Minibüs Durağı Derneği Başkanı Şaban Yurtsever ve minibüs şoförleri ile bir araya gelinen ziyaret sonrası konuşan Başkan Tok, "Büyük bir özveri isteyen minibüs şoförlüğünün zorluklarını biliyoruz ve bu zorlukları en aza indirgemek için şoför kardeşlerimizle sık sık bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz" şeklinde konuştu.