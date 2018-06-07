Demircan’dan Samsun’a müjdeler

İlkadım Belediyesi, "Komşu İftarları" programı çerçevesinde Yenidoğan ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerini Samsun Anadolu Lisesi bahçesinde ağırladı. "Komşu İftarları" programında üç mahalleden yaklaşık 3 bin kişi birlikte oruç açtı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, iftar öncesi masaları gezerek vatandaşları selamladı.

“Gayemiz kardeşliği ön plana çıkartmak”

İlkadım Belediyesi olarak vatandaşların sorunlarına çözümler getirdiklerine dikkat çeken Başkan Tok, “Gayemiz Komşu İftarları ile bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da birlikteliği ve kardeşliği ön plana çıkarmaktı. Bunu kanaatimce en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Biz yerinden yönetim anlayışıyla hizmet etmenin ötesinde halkımızın içinde olmayı amaç edindik. İstişare ile hizmet anlayışını esas aldık. Bu esas doğrultusunda yaptığımız hizmetler projeler hem halkımızı hem de bizleri memnun ediyor. Halkımızın yanında olarak onlarla dertleşmeyi, sorunlarına çözümler getirmeyi bu Ramazan akşamlarında da değerlendirdik. Geleneksel hale getirdiğimiz Komşu İftarlarımızı halkımız artık benimsedi, sahiplendi. Artık masalarımız hınca hınç doluyor. Bu ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte huzurla, mutlulukla bayrama ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

“Gençlere yeni ufuklar açıyoruz”

İlkadım Belediyesi olarak gençliği kuşatan projelere imza attıklarını belirten Başkan Erdoğan Tok, “Çocuklarımıza eğitim olanakları sunduğumuz İLKEM Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra 4 yılda 62 çocuk parkı 12 halı saha yaptık. Bu hizmetlerimizin tamamından binlerce yavrumuz faydalanarak mutlu oluyor. Çocuklarımızın bu mutlulukları da bizim en büyük ödülümüz oluyor. Biliyoruz ki; bugünün mutlu çocukları ve gençleri yarının başarılı bireyleri olacak. Gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirilmesi konusunda azami gayret gösteriyoruz. Çocuk ve gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Verdiğimiz bu önemi de hizmete dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymak: “En büyük silahımız birliğimiz, beraberliğimiz ve inancımız ”

İlkadım Belediyesinin her akşam farklı bir camide gerçekleştirdiği Gönül Sohbetleri programının konuk hocası Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Mansur Sağır’dı. Kadifekale Camisi’nde teravih öncesi misafir hocanın Kur’an tilaveti ile başlayan programa İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı, muhtarlar ve çok sayıda İlkadımlı katıldı.

İlkadımlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Erdoğan Tok’un selamlama konuşmasının ardından söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Misafir olarak sizlerin arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Ramazan’ın son günlerine gelmemize rağmen camilerimizin dolu olması bizleri ayrı sevindiriyor. Bu huzur ortamında bizlerin bir arada olmasını sağlayan başta tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Ülkemiz sürekli dış güçlerin oyunlarına maruz kalmakta. Yıllarca PKK ile ülkemizin huzurunu bozmaya çalıştılar. FETO darbesi ile kuşatmaya çalıştılar. Bunların ikisinde de başarılı olamayınca dışardan kuşatmaya çalıştılar. Ülkemiz ne zaman toparlanmaya başlayınca dış güçler sürekli önümüze bir engel çıkarmaya çalışıyor. Onun için bu dış güçlere karşı diyoruz ki bizim en büyük silahımız birliğimiz, beraberliğimiz ve inancımızdır. Allah’ım bu birlik ve beraberliğimizi bozasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Ülkemizin birliği ve beraberliği için dua edelim” ifadelerini kullandı.

Demircan: “Parlamenter sistem ülkemizde sürekli darbelerin olmasına sebep oldu ve ülkemizin büyümesinin önünü kapattı”

Vali Kaymak’ın ardından konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise parlamenter sisteminden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin nedenlerini anlattı.

Sağlık Bakanı Demircan, “Allah nasip ederse kısa bir süre sonra ülkemizin geleceğini belirleyeceğimiz bir seçim yapacağız. Bundan 1 yıl önce bu yapacağımız seçimin kararını 16 Nisan referandumunda milletçe evet diyerek verdik ve Anayasa değişikliğini onayladık. Şimdi aldığımız bu kararı bu seçimle uygulamaya geçireceğiz. Ama muhalefet partileri diyor ki, ‘bu milletin ‘evet’ diyerek vermiş olduğu bu kararı biz değiştireceğiz ve parlamenter sisteme geri döneceğiz.’ O zaman tarihimize bakmak lazım. Parlamenter sistem bizden ne aldı ne götürdü. Bizim parlamenter sistem 1950’de başladı. Biz Menderes’i seçtik ve Menderes 3 seçim kazandı ama maalesef 1960’ta menderese karşı darbe yapıldı. Millet iradesine silah çekildi. Menderes ve iki arkadaşı asıldı. Cumhuriyet tarihindeki en büyük kırılma 60 darbesi oldu. Parlamenter sistem ülkemizde sürekli darbelerin olmasına sebep oldu ve ülkemizin büyümesinin önünü kapattı. Şimdi gireceğimiz bu seçimle bu sayfaları geride bırakacağız. Güçlü bir başkan seçerek onun yanına güçlü Meclisi güçlü hükümeti belirleyeceğiz” dedi.

Demircan’dan Samsun’a müjdeler

Samsun’a yönelik müjdeleri sıralayan Bakan Demircan şunları söyledi:

“Hızlı tren proje çalışması bitti, yapım ihalesi gerçekleşecek. Ülkemizin 4 bir ağına hızlı trenle katılacağız. Samsunumuza havaalanı yoluna doğru ve Bafra tarafına doğru bir çevre yolu kazandırarak trafik yoğunluğunu rahatlatacağız. Bugün Savunma Bakanımızın da canlı katıldığı, muhtarlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu mahallemizi de yakından ilgilendiren bir karar. Sahra Sıhhiyedeki yeri Samsunumuza park olarak kazandıracağız, bugün imzasını attık. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız ilan etti. Sanayinin oradaki eski stat ve etrafındaki eski binalar yıkılıp oraya da ‘Millet Parkı’ yapılacak. Hastanebaşı Mahallemizdeki Millet Hastanemizi Büyükşehir Belediyesine devrettik. Restorasyonunu yaparak bahçesindeki binaları temizleyeceğiz, 25 dönümlük alanı park yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehir hastanemiz geliyor. 400 dönümlük arazi üzerine 900 yataklı şehir hastanesi, 150 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, yanında da 100 yataklı fizik tedavi hastanesi kampüsü yapılıyor. Gazi Hastanemizi de yenileyeceğiz. Kısaca Şehrimizin her bir tarafına devlet hastanelerini kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylece Samsunumuza yapmış olduğumuz bu yatırımlardan dolayı 30-40 yıl gibi bir süre sağlık yatırımı ile ilgili bir şey konuşmayacağız. Şehrimizi Türkiye standartlarının seviyesine getireceğiz. 2. Samsun üniversitesi de Samsunumuza hayırlı olsun. Çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz yeter ki ülkemizde istikrar olsun. Bu vesile ile tekrar 24 Haziran Seçimleri şimdiden ülkemize şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”