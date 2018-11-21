Demirtaş: “İlkadım için önceliğimiz ‘kentsel dönüşüm' olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) İlkadım Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklayan eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, göreve geldikleri takdirde ilk iş olarak kentsel dönüşüm sorununu çözmeye çalışacaklarını söyledi.

MHP'den İlkadım Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen ile sohbet eden Dermirtaş, aday adaylığı süreci ve yapmayı planladığı projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Aday gösterilirsem seçimi kazanırım”

Aday adaylığı süreci sonrasında aday gösterilirse seçimi kazanacağına inandığını vurgulayan Necattin Demirtaş, “İnşallah İlkadım'dan MHP'nin belediye başkan adayı olacağım ve seçimi kazanacağım. Şu anda aday adaylığı süresinde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bize karşı büyük bir özlemi olduğunu gördük. Farklı siyasi düşünceye sahip insanlar da bizim tekrar göreve gelmemizi istiyor. Seçimin sonucunu şimdiden kestirmek mümkün değil. Herkesin iradesine saygı duyuyoruz. Biz eğer aday gösterilirsek, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Az oyla ya da çok oyla kazanmamız pek fark etmez. Gönlümüz açık ara kazanmayı ister ama bu vatandaşın iradesine bağlı bir hadise. Bizim sloganımız, ‘Özümüz bir, sözümüz bir' şeklinde. Yapamayacağımız hiçbir sözü bu zamana kadar vermedik. İmkanlarımız dahilinde ilçemize yakışan her şeyi yapmaya çalışacağız. 50 tane projem var deyip de 2 tanesini yapamayıp, millete mahcup olmak yerine bütçe değerlendirmesi yaptıktan sonra projelerimizi halkımızla paylaşacağız. Parayı bilmeden, imkanları bilmeden neyi yapacağınızı bilemezsiniz” dedi.

“İlk iş kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturmak”

Göreve geldikleri takdirde ilk iş olarak kentsel dönüşüm sorununa yöneleceklerinin altını çizen Demirtaş, şunları söyledi:

“Tekrar göreve gelirsem ilk dokunacağım yer kentsel dönüşüm ve uyuşturucu ile mücadele olur. İlkadım eski bir kent. Kentsel dönüşümün bir şekle sokulması gerekiyor. Kenar mahallelerde artık yaşanmaz bir boyut var. Şu anda İlkadım'ın en sıkıntılı yönü olarak kentsel dönüşümü görüyorum. Gençlerin de sokaklarda heba olmaması için hem ortamı değiştireceğiz hem de yaşam kalitesini arttıracağız. Zeytinlik, Hastanebaşı, Anadolu, Kadıköy, Kökçüoğlu, Fatih, İlyasköy, Kışla ve Yaşardoğu Mahalleleri gibi mahallelerin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Buradaki gençlerimizin topluma kazandırılması açısından da sosyal sorumluluk projelerini ayrıyeten yürütmeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşümdeki en önemli önceliğimiz insanları mağdur etmemek olacak. Burada halkımızı ikna ederek, ortak karar neticesinde bu işi yapmayı hedefliyoruz. Bazı toplantılarda da dile getiriyorum. Doğup büyüdüğüm mahallenin bile yüzde 50'sine yakını Suriyeli ya da Iraklılarla dolmuş durumda. Bizim halkımızdan durumu azıcık iyi olanlar oralardan kaçıyorlar. Bu ülkemiz açısından da ürkütücü bir şey. Bunu da bir an önce çözmek lazım.”

Ziyaretin ardından İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, Necattin Demirtaş'a siyasi hayatında başarılar diledi.