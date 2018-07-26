Deneyimli gazeteci Erdem Erol ilk kitabını çıkardı

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda ’Zirvedekiler, Samsun’dan Başarı Hikayeleri-1’ isimli ilk eserini çıkaran Erdem Erol, kitapta iş dünyasında başarılı Samsunlu 11 ismi kaleme aldı. İnsanların kendi şehirlerinden çıkan başarılı kişilerin hikayelerini merak ettiğini belirten Erol, bu doğrultuda hikayeleri kaleme alarak; gençlere rol modeller sunmayı amaçladığını söyledi.

Kitabı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erol, "30 yıllık gazeteciyim. 1,5 yıl önce Haber Medya Grubu’ndan ayrıldıktan sonra ERMED Eğitim ve Danışmanlık firmasını kurdum. Kişisel gelişim üzerine danışmanlık yapıyorum. İnsanların kendi şehirlerindeki başarılı insanlarına karşı ilgili olduklarını gördüm. Oradan yola çıkarak Samsun’un gençlerine başarılı rol modeller sunmam istedim. Bunun üzerine bir yıl önce bu çalışmaya başladım. İş dünyasından 11 başarılı insanın hikayesini kitapta topladık. Önümüzdeki haftadan itibaren internet üzerinden kitap evlerinden kitabın satışına başlanacak. 30 yıl gazetecilik yaptım. Artık gazeteciliği gençlere bırakıyoruz. Tecrübelerimizi genç gazeteci arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Gazetecilik dönemimde çok eleştirdim. Artık bundan sonraki hayatımda insanların başardıklarını topluma örnek olarak sunmak istiyorum" dedi