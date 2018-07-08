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08 Temmuz 2018 11:10

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçirip sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan ilkokul 4.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

08 Temmuz 2018 11:10

sınıf öğrencisi 9 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahalle’de 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki İhsan Emre Ak, annesi Nebahat Ak ile birlikte serinlemek için girdikleri Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçirdiler. Anne-oğul vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldılar. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan ilkokul 4. sınıf öğrencisi İhsan Emre Ak, 8 gün süren hayat mücadelesini dün akşam kaybetti. Hayatını kaybeden İhsan Emre Ak’ın Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Samsun Karadeniz Tarımsal Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak’ın oğlu olduğu ve cenazesinin Trabzon’un Of ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.




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