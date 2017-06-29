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29 Haziran 2017 17:05

Denizde ceset ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’da "denizde ceset var" ihbarı polisi alarma geçirdi.

Denizde ceset ihbarı polisi alarma geçirdi

29 Haziran 2017 17:05


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilden yaklaşık 300 metre açıkta denizde bir cisim fark eden vatandaşlar "ceset" olma ihtimali üzerine polise haber verdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar sevk edildi.


Denizde araştırma yapan dalgıç polisler ve cankurtaranlar vatandaşların ceset sandığı cismin odun parçası olduğunu tespit etti. Odun parçası bota alınarak sahile çıkartıldı.




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