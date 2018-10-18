Denizlerin “Piri” Samsun Operasında

Dünyayı ilk kez haritalandıran, Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatı Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından sahnelenecek.

Dünya prömiyerinin 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapıldığı "Piri Reis" adlı bale eseri 20 Ekim Cumartesi akşamı Samsunlu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Balenin bugün gerçekleşen provası ise gerçeğini aratmadı.

Müziklerinin Can Atilla'ya, koreografi ve librettosunun G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'a ait olduğu bale eseri, Osmanlı Donanması Komutanı Piri Reis'in hayatını, görsel şölenle sahneye koyuyor. Ödüllü koreograflar olan Ankara Devlet Opera ve Balesi Öğretmeni G.Armağan Davran ve Devlet Opera ve Balesi Başkoreografı A. Volkan Ersoy 2013 yılında “Yılın En İyi Bale Yapımı” ve “Yılın En İyi Koreografı” ödüllerine layık görüldü. Başarılı kadrosunun yanı sıra, Piri Reis'in hayatını ele alan ilk ve tek eser olma özelliğiyle eşsiz olarak nitelendiriliyor.

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezmiş ve denizciliği öğrenmiş. İlerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde, Osmanlı Donanması'nda yer almış. 15. yüzyılda yaşayan ünlü denizcinin, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitapları bulunuyor. Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda, gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tutmuş.

2 perdeden oluşan “Piri Reis” balesinin ilk temsili 20 Ekim Cumartesi akşamı, ikinci temsili ise 22 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesinde gerçekleştirilecek.