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16 Temmuz 2018 16:47

Depoda park halinde bulunan iki araç yandı

Samsun’un Bafra ilçesinde depoda park halinde duran iki araçta yangın meydana geldi.

Depoda park halinde bulunan iki araç yandı

16 Temmuz 2018 16:47


Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta boya için tamirciye bırakılan kamyonet ve otomobil park halinde bulunduğu depoda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar tarafından durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Gurup amirliğine bağlı İtfaiye ekipleri araçlara müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. İki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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