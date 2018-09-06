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06 Eylül 2018 09:11

Deprem değil heyelan bu hale getirdi

Samsun’da bir mahallede yaklaşık 7 yıldır yaşanan heyelan nedeniyle evler yıkılınca vatandaşlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Deprem değil heyelan bu hale getirdi

06 Eylül 2018 09:11


Samsun’un Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi ’Heyelan Mahallesi’ olarak anılıyor. Adeta deprem görmüş gibi olan bölgede sürekli heyelan yaşanması nedeniyle 15’e yakın ev yıkılırken yaklaşık 40 evde ise heyelana bağlı hasar meydana geldi. Birçok evin ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği mahallede, vatandaşlar bir bir evlerini boşaltarak başka bölgelere taşındı. Hasarlı olan evlerde ikamet etmeye devam eden diğer vatandaşlar ise yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.


Yarım asırdır Ağcagüney Mahallesi’nde yaşayan Hasan Ali Kırım, “Barajdan köyümüze su gelmesi nedeniyle burada bir anda heyelan meydana geldi. 7 yıldır bölgede heyelan meydana geliyor. 10’dan fazla hane heyelan nedeniyle yok oldu. Önceden ufak tefek göçmeler oluyordu ancak şimdilerde heyelan nedeniyle evler yan yatarak yıkılıyor. Bundan sonra heyelan olmaması için dua ediyoruz. Yollar ise 10 metreden fazla aşağıya göçtü. Köy bildiğin dağıldı gitti” dedi.



“Görünen köy kılavuz istemez”


Mahallede ikamet eden İshak Aydın, “Burada yapılan tespitlere göre barajdan su gelmesi nedeniyle burada heyelan oluştu. Burada sürekli bir heyelan var. Kayıp gitme yok. Evler bir anda olduğu yerde çöküyor. Suyun içerisindeyiz. Yetkililer buralara gelip yardım etmeli. Perişanız ve kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Yollar bile çöktü. Yolların bir kısmı aşağıya çöktü. Evlerimiz gitti” diye konuştu.


Bir anda oluşan heyelan nedeniyle evlerin teker teker yok olduğuna dikkat çeken Esma Arslan ise, “Bize sahip çıkan yok. Her şey yıkılıyor. Sürekli heyelan oluyor. Devletimizin belki de bu durumdan hiç haberi yok. Bize bazı yetkililer ’evinizi bırakın çıkın’ dedi. Bize yer ve yol göstermediler. Nereye çıkıp gidelim, nasıl bırakalım. Buradan giden bir sürü komşumuz evlerini terk edip gitti. Biz gurbette çalıştığımızı buraya yatırdık. Buraya yetkililer bir çözüm bulmalı” şeklinde konuştu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Çarşamba İlçe Kaymakamı Mustafa Güney, "Zamanında orada bir çalışma oldu. Geçmiş dönemlerde yıkılan evleriyle ilgili müracaat edenler için o bölgede yeniden ev yapıldı. Afet İdaresi tarafından yaklaşık 9-10 tane ev yapıldı. Yani o zaman müracaat eden herkese ev yapılmış, cüzi bir miktar karşılığı. Ancak bazıları borçlanmamak için kabul etmemiş" dedi.




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