Derece yapan öğrencileriyle OMÜ'nün sesi artık daha güçlü

OMÜ'den mezun olduktan sonra 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) ikincilik elde eden Dr. Yasin Yaraşır ile 2018 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda Türkiye birinciliğine uzanan Dt. Mustafa Mert Demircioğlu'nun ardından bir sevindirici haber de 2018'te İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini birincilikle bitiren Mehmet Ali Uzun'dan geldi. Nitekim Mehmet Ali Uzun, başarısını 2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'ndaki Türkiye birinciliği ile zirveye taşıdı.

Rektör Bilgiç Türkiye birincisi kaymakam adayını tebrik etti

OMÜ'nün adını duyurmasında pay sahibi olan Türkiye birincisi Mehmet Ali Uzun, Rektörlüğü ziyaret ederek başarısını ve mutluluğunu Prof. Dr. Sait Bilgiç ile paylaştı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan ve öğretim görevlileri Prof. Dr. Ahmet Mutlu ile Doç. Dr. Selahattin Kaynak eşliğinde Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından konuk edilen Mehmet Ali Uzun, üzerinde emeği olan herkese Rektör Bilgiç nezdinde şükranlarını sundu.

Mezun öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Rektör Bilgiç, üniversitedeki eğitim-öğretim sistemi ve öğretim elemanlarının kalitesi ışığında, yanı sıra da sosyal ve öğrenci odaklı kampüs atmosferi içinde öğrencilerin kişilik ve meslekleri ile ilgili en ileri düzeye ulaşmaları için özen gösterdiklerini vurguladı. Ülkemizin aydınlık yarınlara uzanmasında öğrencilerin; kendisi ve çevresiyle barışık, bilgi üretip sorun çözen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret eden Rektör Bilgiç, üniversite olarak 43 yıllık birikimi ve tecrübeyi arkalarına aldıklarını ve mezunlarla ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istediklerini dile getirdi.

Ziyarette Rektör Bilgiç, başarısıyla OMÜ'yü gururlandıran mezun Mehmet Ali Uzun'a bilgisayar hediye ederken başarısının daimî olması temennisinde bulundu.