Derya Uluğ, Atakumluları coşturdu

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) Fasl-ı Şahane etkinliklerinde, müzikseverler tarafından çok sevilen, müzik dünyasında ve sosyal medyada "Okyanus" isimli şarkısıyla fenomen olan Derya Uluğ, Atakumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı. Popüler şarkılarını seslendiren Uluğ, alanı dolduran hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.