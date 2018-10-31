Devlet korumasındaki kadınlara meslek kursu

Dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından, Kadın Konukevinde kalan kadınlara yönelik 3 dalda meslek edindirme kursu başlatıldı. Atakum Belediye Başkanı Taşçı, “Devlet koruması altındaki kadınları istihdama kazandırarak, bundan sonraki hayatlarında ekonomik özgürlüklerini kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Samsun Kadın Konukevinde, devlet korumasında olan kadınların rehabilitasyon sürecine destek olmak ve meslek sahibi olmaları için meslek edindirme kursu başlattıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çeşitli olumsuzluklardan dolayı devlet korumasında olan kadınların hayata karşı güçlü duruşlarına katkı sağlamak ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istiyoruz. Bu amaçla 30 kadına sepet örücülüğü, takı tasarım ve çinicilik olmak üzere üç dalda kurs veriyoruz. 3 dalda verilecek kurslarımız, her dal için dörder ay olmak üzere toplamda bir yıl sürecek. Kursların sonunda kollarına altın bilezik takan kadınlarımıza satış desteğini de Atakum Belediyesi olarak biz vereceğiz. Bu anlamlı çalışmamızda bizlere destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin birbirinden önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı noktalarda eğitim içerikli çalışmaların da gerçekleştirildiği merkezimiz ile ilçemizde yaşayan kadınlara birçok alanda destek sağlıyoruz. Atakum Belediyesi olarak sosyal, kültürel, istihdam odaklı ve eğitim merkezli çalışmalar başta olmak üzere, hakları hakkında bilgilendirilmeleri, psikolojik ve hukuki destek almaları, kültürel etkinlikler içerisinde yer almaları, istihdam içerikli projelere yönlendirilmeleri gibi hayatın her alanında kadınların ve dezavantajlı grupların yanındayız. Ayrıca online satış sitemiz ve hediyelik eşya mağazalarımızla da el emeği göz nuru ürünlerin satışı konusunda destek vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.