Devrilen akülü aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felç geçirdiği için 3 tekerlekli akülü aracı kullandığı öğrenilen 4 çocuk babası Adnan Güler (63), akülü aracın devrilmesi sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Adnan Güler ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Adnan Güler yapılan müdahalelere rağmen bu gece sabaha karşı hayatını kaybetti. Adnan Güler’in ölümü ailesini, yakınları ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu.

Güler’in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.