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04 Haziran 2018 11:20

"Dilenmiyor" diye yaşlı kadını dövdüğü iddia edilen oğlu ve gelini yakalandı

Samsun’da yaşlı kadını dilenmediği için darp ederek hastanelik ettikleri iddia edilen oğlu ve gelini polis tarafından yakalandı.


04 Haziran 2018 11:20

Adliyeye sevk edilen çift, serbest bırakıldı.


Olay, dün Samsun’un İlkadım ilçesinde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali yakında darp edilmiş halde bulunan Elif P. (83), vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, Ceyhan’dan Samsun’a geldiklerini belirtti. Kendisini oğlu ve gelininin darp ettiğini söyleyen Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdü" dedi.


Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili yaşlı kadının oğlu İ.P. ile gelini S.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.P. ve S.P. annelerinin iddialarını kabul etmediler. Savcıya ifade veren İ.P. ve S.P. serbest bırakıldı.




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