Dinççağ: “Şeker ölçüm cihazları tekrar geri ödeme listesine alınmalı”

Dr. M. Emin Dinççağ, şeker ölçüm cihazlarının geri ödemesinin kaldırılmasının diyabetlinin kendi kendine şeker ölçüm işlemini aksattığını belirterek, “Diyabetliler, şeker ölçüm cihazlarının tekrar geri ödeme listesine alınması talep etmektedir” dedi.

Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, son yıllarda tıbbi bakım hizmetlerinin iyileşmesi ve diyabetin farkındalığının artması sonucu, diyabet ve diyabetli tanı ve tedavisinde önemli iyileşmeler olduğunu söyledi. Kentlerde, sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştığını ancak kırsal alanda hizmete ulaşım ve diyabet bakımının istenilen düzeyde olmadığına dikkat çeken Dinççağ, “Özellikle, kırsal alanda diyabetlinin kronik hastalık takibi için sağlık personeli ve izlemi henüz istenilen düzeyde sağlanamamıştır. Bu eksikliğin halk sağlığı hemşireliği ile giderilmesinin, bu tür koruyucu hizmetin verilmesinin, diyabet tanı ve tedavisinde daha fazla iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut diyabet ilaçları ve insülinler yeterince diyabetlinin tedavisinde etkilidir ve tedavi hedeflerine ulaşılmasında optimum faydayı sağlamaktadırlar. Modern diyabet tedavisinin yeterli olduğu ve istenilen tedaviyi sağladığı bilinmektedir. Gelecekte bu ilaçlara daha modern ilaçlarının ekleneceği bilgileri de diyabet tedavisinde önemli umut kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“Diyabet eğitimine daha fazla zaman ve imkan sağlanmalıdır”

Hastanelerde verilen diyabet eğitim hizmetlerinin artırılmasının, diyabet tedavisinde daha iyi sonuçlara ulaşılabilmesine neden olacağını ifade eden Dinççağ, “Bu konuda özellikle diyabet eğitimine daha fazla zaman ve imkan sağlanmalıdır. Diyabet tedavisinin en önemli parçalarından biri olan, evde şeker takibi konusunda şeker ölçüm cihazlarının geri ödemesinin kaldırılması diyabetlinin kendi kendine şeker ölçüm işlemini aksatmıştır. Bu durumun diyabet tedavisinde olumsuz etkileri gözlenmektedir. Diyabetliler şeker ölçüm cihazlarının tekrar geri ödeme listesine alınması talep etmektedir. İnsülin kullanan hastalar için, hastanın eğitim hakkı, insülin üreten firmalar tarafından zorunlu hale getirilmelidir. Günümüzde iyi niyet ilişkisi şeklinde sürdürülen bu uygulama, yasal mevzuat çıkarılarak düzenlenmelidir. Diyabet tedavisi için gerekli, şeker ölçüm çubukları, cihazlarına erişimin kolaylaştırılması ve geri ödeme kapsamına alınması, insülin pompası ve kan şekeri ölçümü için geliştirilmiş yeni cihazların ödemelerinde kamu katkısının artırılması ve diyabetlilerin temininde kolaylıklar sağlanmasının diyabet tedavisinde ve tedavi hedeflerinde daha çok başarı sağlayacağına inanıyoruz. Diyabet derneklerinin diyabet eğitiminde ve hastalar arası dayanışmada önemli işlevleri olduğuna inanıyoruz ve kamu tarafından desteklenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.