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07 Temmuz 2017 14:28

Dini nikahlı engelli eşe zorla fuhuş iddiası

Samsun’da dini nikahlı engelli eşine para karşılığında zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Dini nikahlı engelli eşe zorla fuhuş iddiası

07 Temmuz 2017 14:28


Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin O.(35), dini nikahlı eşi yüzde 99 oranında engelli olduğu belirtilen E.E.D’ye para karşılığında 7 aydır zorla fuhuş yaptırdı. Dini nikahlı karısının polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheliyi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakaladı.


Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Şüpheli, gazetecilerin sorularına, “Siz de mi iftira atacaksınız” şeklinde cevap verdi.




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