Diş hekimlerine bilimsel program

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Samsun Dişhekimleri Odası tarafından bilimsel program düzenlendi. Özel bir kulüpte düzenlenen programda bilimsel ve teknolojik diş hekimliği hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlar öncesinde konuşma yapan Başkan Abdullah İlker, diş hekimlerinin geldiği nokta ve sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 19 bin serbest çalışan diş hekimi bulunduğunun altını çizen İlker, “Diş hekimliği bilimsel olarak bundan 109 yıl önce kuruldu. Diş hekimliği zor ve birçok beceriyi bir arada bulundurması gereken bir meslek grubudur. Bunun için bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek yetkin diş hekimi olmak için çaba gösteriyoruz. Kendimizi yenilememiz ve yetkin diş hekimi olmamız, mesleğimizle ilgili yaşadığımız kaygıları ortadan kaldırmayacak. Toplumun ağız ve diş sorunları çok yüksek oranda. Bu yüzden bu sorunların sadece kamudan faydalanarak çözülmesi mümkün değildir. Bu sorun sadece diş hekimi sayısı çoğaltılarak da çözülemez. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin nitelikli ve sürdürülebilir olması için serbest çalışan 19 bin diş hekiminin ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine dahil edilmelidir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar ağırlıklı olarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmeti vermelidir. Ülkenin çürüksüz geleceği buna bağlıdır” dedi.

Program, açılış konuşmasının ardından bilimsel sunumlarla devam etti.