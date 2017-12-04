Diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

sınıf öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

“Çok değerli bir meslek seçtiniz”

Törende konuşan Samsun Diş Hekimleri Oda Başkanı Abdullah İlker, “Size şimdiden değerli meslektaşlarım diyerek seslenmek istiyorum. Umarım en kısa sürede zaman kaybetmeden mesleğe atılırsınız. Öncelikle çok değerli bir meslek seçtiniz. Diş hekimliği birçok beceriyi bir arada barındırmanız gereken bir meslek. O yüzden bu mesleği seçtiğiniz için sizi tekrar kutluyorum. Ayrıca böyle bir fakülteyi tercih ettiğiniz için de sizi kutluyorum. OMÜ’ nün 42 yıllık geçmişinde Diş Hekimliği Fakültesi bugüne gelene kadar çok büyük aşamalar kaydetti. O yüzden böyle bir fakülteyi tercih ettiğiniz için şanslısınız” dedi.

“Önce adam, sonra diş hekimi olmak önemli”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, “Önce adam, sonra diş hekimi olmak önemli. Beyaz önlük giymeden önce sınıftaki tavırlarımızdan, hocalarımıza hitap şekillerimizden hastane koridorlarındaki davranışlarımıza kadar bir hekim gibi davranmak önemli. Bunları hatırlatmak adına beyaz önlük giyme töreni önem taşıyor. Bunun bilincine varıp bu fakülteye adım attıktan sonra ‘ben artık bir hekim adayıyım; bu bilinçle her hareketim ve hastalara yaklaşımım eksiksiz olmalı’ diye düşünmeniz gerekiyor. Beyaz genel anlamda saflığın, temizliğin ifadesi. Mesleğinizi yaparken bunu hiç unutmayın” diye konuştu.

“Ülkemize güzel katkılar sağlayacağınıza eminim”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise öğrencilerin çok önemli bir meslek seçtiklerini belirterek, “Doğru ve çalışkan insan vasıflarını taşıdığınız sürece hem mutlu hem ülkesine faydalı bir fert olarak bu ülkeye güzel katkılar sağlayacağınıza eminim. Ailelerinizi tebrik ediyor ve hocalarınıza da gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 108 1. sınıf öğrencisi öğretim üyelerinin elinden tek tek önlüklerini giydi. Önlük giyme töreninin ardından meslekte 25 yılını doldurmuş öğretim üyelerine plaketleri verildi. Tören öğretim üyelerinin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.