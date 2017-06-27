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27 Haziran 2017 11:16

Dışı zehirli, tadı lezzetli balık

Dışında zehirli dikenleri olan korkutucu görüntüsüyle iskorpit balığı, Samsunlu tekne balıkçıları tarafından çevre illerdeki deniz otellerine kilosu 30 liradan satılıyor.

Dışı zehirli, tadı lezzetli balık

27 Haziran 2017 11:16


Karadeniz’de balık tüketimi diğer gıdalara oranla daha geniş bir yer tutuyor. Karadenizliler çok bilinmeyen balıkları değil de en çok hamsi, palamut, mezgit, istavrit, kefal, lüfer, çupra, levrek ve kalkan gibi balıkları yemeyi tercih ediyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı ise insanlar tarafından pek rağbet görmüyor. Balıkçılar tarafından avlanan bu balıklar kilosu 30 liradan Sinop ve Giresun’da bulunan sahil otellerine satılıyor. Bu oteller de Samsun’dan aldıkları balıklar ile müşterilerine iskorpit çorbası ve kızartmasını menülerinde sunuyorlar. Dışı zehirli balığın temizlenmesi ise ayrı bir hüner istiyor. Dikenleri ele battığında balon gibi şişiren balık, temizlenme esnasında usta balıkçıları bile dakikalarca uğraştırıyor.



“Tutmasını bilmezseniz iğnelerinden çarpar”


Yakaladıkları ilginç balık hakkında açıklamalarda bulunan balıkçı Hayati Kadir Van, “Ağlarımızı akşamdan kaya başlarına seriyoruz. Genelde Karadenizliler bu balığı yer. İskorpitleri ayıklayıp, otellere gönderiyoruz. Bu balığı günübirlik balık ayıklayan vatandaşlarımız pek bilmez, ayıklayamaz. Halkımız bunları zehirli balık olarak bilir. Genelde bu balığı yenilmez sanırlar. İskorpit çok lezzetli bir balıktır. Çok güzel çorbası ve tavası olur. İskorpitin eti çoğu balıktan da lezzetlidir. Kilosunu 30 liradan veriyoruz. İskorpit, tutmasını bilmezseniz iğnelerinden çarpar. Yanlış yerden tutarsanız da şişik ve alerji yapar” dedi.


20 yıldır balıkçılık yapan balıkçı Selami Sarısoy ise “İskorpit balığı, mayıs ayından ağustos ayına kadar sürer. Haziran aylarında çok lezzetli olurlar. Bu balığın çorbası, tavası ve buğulaması olur. Lokantalar ve oteller ise genelde çorbasını yapar. Bu balık daha çok Sinop ve Giresun illerinde bilinir. Turistik yerlerdeki oteller bu balıklara çok rağbet gösteriyor. Temizlenmesi de zor bir balıktır. 3 kilo balıktan 1,5 kilo et anca çıkar. Dikeni batınca arı sancısı gibi bir sancı yapar. Sancı yarım saat veya 1 saat sürebilir. Temizlendikten sonra kalkan gibi bir ete sahip oluruz” diye konuştu.



İskorpit balığının özellikleri


İskorpit balığının kafası büyük olup, vücudunun yarısı kadardır. Kafasında sayısız diken ile girinti ve çıkıntı vardır. Vücut rengi koyu kırmızıdan, açık pembeye kadar değişme gösterir. Göğüs yüzgeci fazla geniş ve yuvarlaktır. Birinci sırt yüzgecinin 11, anüs yüzgecinin 3, karın yüzgecinin 1 dikeni zehir taşır. İskorpit bütün denizlerimizde bulunur. İskorpitin sırt dikenleri zehirlidir. Bu nedenle balıkçıya ayıklatılması önerilir.




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