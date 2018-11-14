Diyabet hastalarına moral için “Diyabet Marşı”nı seslendirdiler

Samsun'da bir grup lise öğrencisi, dünyadaki yaklaşık 400 milyon diyabet hastasına moral vermek amacıyla “Diyabet Marşı”nı seslendirdi.

Samsun'da, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle İlkadım ilçesi Verem Savaş Dispanseri önünde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, 19 Mayıs Lisesi öğrencileri, sözleri Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Kurucu Başkanı Dr. Emin Dinççağ'a, müziği Kaan Uğur Yücekent'e ait olan “Diyabet Marşı”nı seslendirdi. Gitar, saksafon ve diğer nefesli çalgıların kullanılarak seslendirilen 4 kıtalık marş, çevredeki vatandaşlardan da büyük beğeni aldı.

Marş hakkında bilgiler veren Yücekent, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Dr. Emin Dinççağ bana gelip benden Diyabet Marşı yapmamı istedi. Onu kırmak mümkün değildi çünkü sözlerini kendisini yazmıştı. Müziğini ise ben yaptım. Bu marşı 19 Mayıs Lisesi öğrencileriyle seslendirdik. Tabii bir de buna stüdyo kayıtları yapacağız. Bunun bize yararı veya zararı ne diye bakmayacağız. Topluma katkı olarak bakacağız. Bu marş diyabetli arkadaşları bir araya getiriyor. Birbirlerinden güç alıyorlar ve enerjiler artık sinerjiye dönüşüyor. Bu sinerji sayesinde ise moraller yükseliyor ve iyileşme gözleniyor” dedi.

"Marşın içerisinde güzel mesajlar var"

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi olarak 350-400 milyon diyabetliye hediye vermek istediklerini ifade eden Uzm. Dr. Dinççağ ise, “Marşın içerisinde diyabet hastaları için güzel mesajlar var. Dilerim bu mesajlar gerçekleşir ve diyabetliler daha mutlu olur” diye konuştu.

Diyabet Marşı'nın sözleri ise şu dizelerden oluşuyor:

“Diyete hep uyarız, bol hareket ederiz, asla şeker yemeyiz, sağlık dikkattir deriz. Diyabetliyiz bilinçliyiz, diyabeti yendik sevinçliyiz, lay la la lay la la lay, lay la la lay la la lay. Sabah şeker ölçeriz, insüline dost deriz, diyabeti biliriz, biz yaşamı severiz. Hekimleri dinleriz, nefropatiyi önleriz, abirceyi dengeleriz, altı buçuktur değerimiz.”

Yürüyüş gerçekleştirildi

Diyabet Marşı'nın seslendirilmesinin ardından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Diyabetle Yaşam Derneği işbirliği ile Çiftlik Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinliğe, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Oruç, sağlık çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.