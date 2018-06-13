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13 Haziran 2018 13:15

Diyetisyen Aysun İpek’ten bayram önerileri

Diyetisyen Aysun İpek, Ramazan Bayramı’nda beslenme tavsiyelerinde bulunarak, bayramda kontrolsüz bir şekilde yenilen yiyeceklerin mide ve bağırsak problemlerine neden olabileceğini söyledi.

Diyetisyen Aysun İpek’ten bayram önerileri

13 Haziran 2018 13:15


Ramazan sonrasında günlerde yemek yeme alışkanlığının birden arttırılmaması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Aysun İpek, “Ramazan ayı boyunca devam eden 2 öğün beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçişte yeme davranışlarının kontrol altında tutulması gerekir. Özellikle öğünleri azar azar arttırmak gerekirken bayram ziyaretlerinde sunulan tatlılar, hamur işi gıdalar ve yemekler ile birlikte öğün sayısının aynı zamanda da öğün içeriğinin artması bayram sevinçlerinin yerini mide barsak problemlerine ve ağrılı geçen günlere bırakması kaçınılmaz olacaktır. Gece yemek yemeye alışkın olan metabolizma sabah ekstra açlık hissi ile uyanabilir. Bu da porsiyon kontrolünde zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Oldukça yoğun seçenek içeren bayram sabahı masalarında porsiyon kontrolüne dikkat ederek birçok gıdayı tüketmeniz mümkün olacaktır” dedi.


Bayramda tatlı tüketimine de değinen Diyetisyen İpek, şunları söyledi:


“Bayram ziyaretlerinin kaçınılmaz tercihi şerbetli tatlılar miktarı abartıldığı takdirde sadece kısa sürede kilo alımına değil, mide yanmaları, reflü, gastrit, kabızlık problemlerine yol açabilir. Gündüz yapılan ziyaretlerden birinde tatlı tercih edilip ertesi öğünlerde diğer seçeneklerin tercih edilmesi ve akşam öğününde ekmek tüketilmemesi alınan yüksek enerjinin dengelenmesinde yardımcı olacaktır. Yemek yemeye duyulan özlem ile sürekli yemek yeme eğilimi su tüketimini geri planda bırakabilir. Ayrıca suyun eksikliğinden doğan susuzluk sinyali beyinde açıkmış gibi hissedilebilir ve tüketimin iyice artmasına neden olabilir. Yaz dönemine denk gelen bayram döneminde terleme ile artan sıvı ihtiyacının da karşılanabilmesi için günde yaklaşık 2,5 litre su tüketilmesi önerilir. Alışılagelmiş düzenin dışında seyreden beslenme şekli mide rahatsızlıklarına yol açabilmesi, porsiyonun kontrol edilememesi ile günün birlikte keyifsiz konforsuz tamamlanmaması için mutlaka yemekten 1,5 saat sonra en az 45 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş yapılmasını önermekteyiz.”




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