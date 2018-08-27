Dr. Hayati Akbaş, "Piercing taktıranlar burnunu, dilini, kulağını kaybedebilir" uyarısında bulundu.

Piercing konusunda açıklamalarda bulunan FBM Estetik Tıp Merkezinin kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, piercing konusunda ciddi uzuv kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti. Piercingin ehliyetsiz kişiler tarafından yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaş, piercingin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

"O bölgeyi mahvedebilir"

Piercingin her yerde doktor ve sağlıkçı olmayan kişiler tarafından yapıldığını belirten Akbaş, "Bu işi yapan piercing takma konusunda da hiç bir sağlık bilgisi olmayan insanlar var. İnsanlar özellikle de gençler değişik metalleri vücudun değişik bölgelerine kalıcı bir şekilde delik açarak taktırıyorlar. Burun, kulak, göbek ve dil gibi yerlere insanlar piersing takıyor. Burna takılan piercing eğer burundaki kıkırdağı enfekte ederse burun kaybedebilir. Kulağa takılan piercing kulağın çürümesine yol açabilir. Eğer kulak mikrop kaparsa kulağın kaybedilme riski olabilir. Dile takılan piercingin dilini kaybetme yada dişlerini çürütme tehlikesi var. Göbeğe takılan piersing göbeğin şeklini bozma, iz bırakma gibi sorunlar ortaya çıkarabilir. Takarken mikrop kaparsa o bölgeyi mahvedebilir. Bozulan, kaybedilen bu dokuların eski haline döndürülme gibi bir şansı yoktur. Oranın artık doku bütünlüğü bozulmuştur. Sağlık ortamında ve sağlıkçılar tarafından yapılmadığı için hepatit ve aids gibi hastalıkların topluma yayılmasına sebep olabilirler" dedi.

"Altta yatan psikolojik veya başka nedenler olabilir"

Piercingin sadece yaptırırken değil yatırdıktan sonra da sorun çıkarabileceğini söyleyen Akbaş, "Yaptırdıktan 5 sene sonra da problem çıkartabilir. O bölgede bir doku tahribatı yapabilir. Anatomik bütünlüğü bozarak mikrop kapmaya neden olabilir. Dokunun yırtılmasına yol açabilir. Yırtılma olan bölgede her türlü travmaya açıktır. Piercing konusunda aileler çocuklarına yardımcı olmalı. Onları bu konuda bilinçlendirmeli. Bu konuda biz doktorlara da toplumu bilgilendirmek için önemli görevler düşüyor. Bir estetik plastik cerrah olarak ben piercingi asla tavsiye etmiyorum. Piercing yaptırma konusunda altta yatan psikolojik veya başka nedenler olabilir. Bunlar psikolojinin konusu. Bu konuda aileler, çocuklar ve toplum eğitilmeli. Devletimiz bu konuda gerekli tedbirleri almalı. Piercingin mutlaka ilgili bir talep varsa mutlaka ameliyathane koşullarında sağlıkçılar, doktorlar, cerrahi uygulama yapan kişiler tarafından yapılması gerekir" diye konuştu.