Dr. Hayati Akbaş, erken dönemde kız çocuklarının yaşadığı aşırı göğüs büyüklüğü probleminin psikolojik ve fiziksel sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Kız çocuklarında aşırı göğüs büyüklüğü sorunu hakkında açıklamalarda bulunan FBM Estetik Tıp Merkezi’nin kurucusu Dr. Hayati Akbaş, ailelerin, özellikle annelerin bu duruma karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Kız çocuklarında ergenlik dönemlerinden itibaren göğüslerde büyümenin başladığını belirten Akbaş, "18 yaşına kadar göğüsler normal bir ebada gelir. Ancak bazı kız çocuklarında 10’lu yaşlardan 18’li yaşlara kadar geçen sürede yeterli olmaz dümdüz bir vücut olabilir. Bazı kız çocuklarında o yaşlarda göğüs büyümesi daha hızlı seyreder. Ergenlik döneminde normalden daha büyük göğüslere sahip olabilirler. 12-13-14 yaşlarında neredeyse 4 yaşlarında 3-4 doğum yapmış aşırı göğüs büyüklüğüne ulaşan kadınların göğü kadar büyük göğüs oluşabilir. Çocuk bu dönemde aşırı göğüs büyüklüğünden psikolojik olarak etkilenir. Sürekli kalın kıyafetler giyerek göğüslerini kapatmaya çalışır. Arkadaşları arasında göze batmaktan utanır. Bu tür sorun yaşayan kız çocuklarında bu durum fiziksel ve ruhsal yönden negatif etki oluşturur. Aşırı büyük göğüslere sahip kız çocuklarının omurgalarında bükülmeler, eğilmeler meydana gelebilir. Bu durum bel fıtığı, boyun fıtığı ve kamburluk gibi kalıcı etkiler ortaya çıkarabilir. Birtakım psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. O yüzden 18 yaşına kadar beklemeyi düşünmemek lazım. Bu tür sorunlar yaşayan kız çocuklarında estetik plastik cerrahi müdahale erken dönemde yapılması lazım. Göğüs büyüklüğüne neden olan faktörler ilgili uzmanlar tarafından araştırılmalıdır. Ama bu durumda olan kız çocuklarının çoğunun estetik plastik cerrahi müdahale ile göğüslerin normal boyutlara getirilmesi gerekir. Ailelerin bu konuda dikkatli olması gerekir. Çocuklarının göğüsleri normalden fazla büyükse, çocuk göğüslerini gizliyorsa, çocuk kamburlaşmaya başlamışsa aile bu durumu dikkate almalı. Cerrahi yöntemle bu durumun tedavisi kolaydır. Zor bir işlem değildir. Çocuğun anatomisiyle birlikte psikolojisini de düzeltir. Fiziksel ve ruhsal yönden normal bir hale gelir. Özellikle anneler çocuklarda göğüs gelişimi konusunda duyarlı olsunlar. Kız çocuklarının göğüslerinin hiç gelişmemesi ve aşırı gelişmesi ciddi bir psikolojik ve fiziksel sorundur. Tereddüde kalan aileler nasıl bir yol izleyecekleri konusunda plastik estetik cerrahlarından bilgi alabilirler" dedi.