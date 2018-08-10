Doç. Dr. Hayati Akbaş: "Dövme kesinlikle yasaklanmalı"

Dr. Hayati Akbaş, dövmenin ciddi; sağlık, sosyal, ailevi ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Dövmenin zararları hakkında açıklamalarda bulunan FBM Estetik Tıp Merkezi’nin kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Sağlık Bakanlığının dövme konusuna el atması gerektiğini ifade etti. Dövmenin insan sağlığı açısından ciddi sakıncalar taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaş, ne olduğu bilinmeyen maddelerin sağlık konusunda hiçbir bilgisi olamayan ehliyetsiz kişiler tarafından vücuda enjekte edildiğine dikkat çekti.

"Dövme cerrahi bir uygulamadır aslında"

Dövmenin dünyada hızlı bir şekilde yayılan bir uygulama olduğunu belirten Doç. Dr. Akbaş, "Vücuda yapılan dövmeler sağlık açısından kesinlikle uygun değil. Normal şartlar altında dövmenin bugünkü yapılış şekli ile ülkede yasaklanmalı. Böyle bir dövmeye asla müsaade edilmemeli. Neden yapılmaması gerektiğinin sebepleri var. Dövmenin üç tane büyük sıkıntısı var. Bunlardan birincisi sağlık sebebi. Dövmede kullanılan maddeler vücut ve deri bütünlüğünü bozacak şekilde kalıcı olarak vücuda yerleştiriliyor. İkincisi; enjekte edilen maddelerin ne olduğu, sağlık açısından, uzun ve kısa vadeli sonuçlarının ne olacağı, kansere yol açıp açmayacağı, vücutta nasıl bir defekte oluşturacağı asla belli değil. Üçüncü ise uygulanan dövmelerin insanların; sosyal, evlilik ve iş hayatları ile ilgili çok ciddi sorunlara yol açtığını bilmek gerekir. Toplum, ruh ve beden sağlığı düşünülüyorsa dövme tamamen yasaklanmalı. Ama bunun ihtiyaç olabileceği durumlarda uzman kişiler tarafından yapılabilir. Örneğin sağlık açısından kamuflaj yöntemi olarak kullanılabilir. Ameliyat izi gibi nedenlerden ötürü uygulamalar yapılabilir. Fakat bu durumlarda bile dövme; devletin, sağlık bakanlığının, üniversitelerin koordineli çalışması sonucunda yetiştirilecek sağlık ve insan anatomisi hakkında bilgisi olan uzmanlar tarafından yapılmalı. Burada da bakanlığın denetiminden geçmiş maddelerin kullanılması gerekir. Dövme uygulaması cerrahi bir uygulamadır aslında. Dövme yapanlar sağlık alanında hiçbir eğitimi olmamasına rağmen bir anlamda doktorluk yapıyor. Günümüzde dövmecilere her yerde rastlanabiliyor. Sokakta, pazarda, çadırda, yazlıkta sahilde her yerde yapılıyor. Bu asla doğru bir durum değildir. Dövme bu şekliyle kesinlikle yasaklanmalı" dedi.

"Sağlıksız ortamlarda yapılması hastalık kapma riskini artırıyor"

Dövme yapılan yerlerde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabileceğini söyleyen Doç. Dr. Akbaş, "Dövme yapılan yerlerde hastalık bulaşma ihtimalleri de var. Bu yerlerde dövme yapanların sağlıkçı olmadığı için hastalık bulaştırma ihtimali var. Aynı maddeyle önce bana dövme yapar sonra size yapar bendeki hastalıkları size sizdeki hastalıkları bana bulaştırır. Bu da çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmış olur. AIDS gibi ciddi hastalıkların yayılmasında etken olabilecek bir uygulama şekli. Ben devletimizin bu konuya el atmasını istiyorum. Çünkü insan sağlını ciddi şekilde etkileyen bir durum" diye konuştu.

"Ne yazık ki tamamen silinemiyor"

Yaptırdıktan sonra pişman olanların dövmeleri sildirmek için kendilerine geldiğini belirten Doç. Dr. Akbaş, "Dövme konusunda sıkıntı yaşayan insanlar hemen bize geliyor. Dövmelerinden dolayı sosyal, aile, dini, sağlı ve iş konusunda sıkıntı yaşayan insanlar dövmelerini sildirmek istiyor. Örneğin nişanlısı dövmesini istemediği için sildirmek için gelenler var. Dini açıdan sorun yaşayanlar geliyor. Dövme yaptıran gençler, askerlik, polislik ve bazı iş kollarında bu yüzden sıkıntı yaşayabiliyor. Dövme yaptırmanın sonucunda insanlar hayatlarında birçok problem yaşayabiliyor. Yüzeye yakın olan bazı renkteki dövmeler silinebiliyor. Ama derindekiler maalesef asla tam anlamıyla silinemiyor. Mutlaka bir iz kalıyor. Ne yazık ki tamamen silinemiyor" şeklinde konuştu.