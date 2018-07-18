Dr. Hayati Akbaş, küçük bir tedavi yöntemi ile erkeklerin bu problemden kısa sürede kurtulabildiğini söyledi.

Jinekomasti hakkında açıklamalarda bulunan FBM Estetik Tıp Merkezi’nin kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş Doç.Dr. Hayati Akbaş, jinokonastinin tedavi edilebilir bir problem olduğunu vurguladı. Jinekomastinin erkeklerde ciddi psikolojik sorunlara yol açabildiğini belirten Doç.Dr. Hayati Akbaş, tedavi edildikten sonra fit bir görünüme kavuşan erkeklerin özgüvenlerinin yerine geldiğini ifade etti.

"Jinekomastinin yaşı yoktur"

Erkeklerde kadın tipi meme büyümesinin ciddi bir problem olduğunu ifade eden Akbaş, "Erkekleri fiziksel ve psikolojik olarak rahatsız eder. Erkeklerin üçte ikisinde normalden büyüklük söz konusudur. Fakat bunların bir kısmı kadın memesini andıracak kadar büyük olduğunda erkeği rahatsız eder. Bunun tam açıklanabilir bir nedeni de yoktur. Hormonlar, kan değerleri herşey normal olduğu halde başka nedenlerden ötürü memeler erkeklerde büyük olabilir. Erkek meme büyümesi genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlar. Fakat ergenliğe bağlı meme büyümesi kısa sürede normale döner. Ama kalıcı olanlar ileriki dönemlerde kendini gösterir. Jinekomastinin yaşı yoktur. 14-15 yaşındaki biri için de 60-70 yaşındaki bir erkek için de problem olabilir. Eğer erkekte göğüs büyüklüğü bir problem oluşturuyorsa, psikolojisini etkileyen bir durum ortaya çıkarıyorsa bu tedaviyi gerektiren bir durum demektir. O zaman mutlaka tedavi edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Bu durum hayatlarını olumsuz etkiler"

Jinekomastinin özellikle yaz dönemlerinde erkekler için ciddi bir olumsuzluk oluşturabildiğini belirten Akbaş, "Meme büyüklüğü sorunu yaşayan erkekler kış dönemlerinde kalın, bol kıyafetle kendilerini kamufle edebiliyor. Fakat yaz, deniz tatil dönemlerinde yine o kalın kıyafetlerle vücutlarını gizlemeye çalışırlar. Tatile, havuza, denize gitmek istemezler. Spor yapmak istemezler. Dolayısıyla bu durum hayatlarını olumsuz etkiler. Memesi büyük olduğu için evlenmeyi düşünmeyen erkekler var. ’Ben bu memeyle nasıl evlenirim’ düşüncesiyle evliliğini ve erteleyen insanlar var" dedi.

"Tedavi sonrası erkeklerin özgüvenleri yerine gelir

Jinekomasti tedavisinin zor bir tedavi olmadığını belirten Akbaş, "Tedavisi plastik cerrahlar tarafında yapılır. Değişik yöntemler kullanılır. İki ana yöntem vardır. Biri liposakşın diğeri ise plastik cerrahi yöntemdir. Bunlar kombine edilebilir. Bazen sadece biri kullanılabilir. Bu durum problemin şiddetine göre değişir. Çok büyük bir kısmında çok küçük bir müdahale ile istenilen sonuç elde edilir ve hastanın psikolojisi bir anda değişir. Bu değişimi yaşayan hastalar bu durumdan oldukça memnun oluyor. Özgüvenleri yerine geliyor. Bir erkek için belli boyutun üstünde büyük olması özgüvenlerini derinden etkiler ama operasyon sonrası özgüvenleri yerine gelir. Artık eski kıyafetlerini değişiyorlar. Gönül rahatlığı fit bir vücutla istedikleri yere gidebiliyorlar. Meme büyüklüğü sorunu yaşayan erkekler plastik cerrahi merkezine giderek plastik cerrahları bu sorunun üstesinden rahatlıkla gelebilirler" diye konuştu.