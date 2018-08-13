Doğa kampında doğa temizliği

Yaklaşık 40 bisikletlinin katılımda bulunduğu doğa kampında çeşitli etkinlikler yapıldı. Derbent Doğa Kampında çadır kurarak akşam kamp ateşi için hazırlıklarda bulunan doğaseverler, Bafra Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğünden temin edilen aletlerle imece usulü çevre temizliği yaptılar. Kampta temizlik yapan kampçılara ödül olarak kano kullanma etkinliği düzenlendi.

Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin ve Bafra Bisiklet Topluluğu Lideri Volkan Karaman önderliğinde düzenlenen Derbent Doğa Kampı, çevre temizliği, kano, slackline ve bisiklet etkinlikleriyle devam etti. Doğaseverler, akşam kamp ateşinin etrafında canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendiler. Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Derbent Doğa Kampımıza lojistik destek veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Kuşlağan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.