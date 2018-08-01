Doğan: “Kimse kurbanlık bulamayacağım diye telaş yapmasın”

Tüm İslam alemi 21 Ağustos’ta Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslami usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Kimse kurban hayvanı bulamayacağım diye telaş yapmasın”

Artan yem ve diğer maliyetlere nazaran daha az bir oranda zam yaptıklarını ifade eden Erdal Doğan, “Samsun genelinde toplam 25 bin büyükbaş kurbanlığımız bulunuyor. 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlığımız mevcut. Kurbanlıkla ilgili bir sıkıntımız yok. Kurban hayvanı besiciliği çok meziyetli bir iş. Her hayvan kurban olmuyor. Yaşı ve belli özellikleriyle kurban statüsüne girmesi lazım. Kurban etinin fiyatının da dolayısıyla kasaptan aldığınız etin fiyatıyla aynı olmaması gerekiyor. Bu sene ilimizde hayvan kıtlığı yok. Fiyatlarda da fahiş bir artış da söz konusu değil. Samsun’da her sene kurbanda ortalama 22-23 bin büyükbaşı satılabiliyor. 15 bin küçükbaş hayvanın da 8-9 bini satılıyor. Bu sene de aynı olacağını düşünüyoruz. Yani kimse kurban hayvanı bulamayacağım diye telaş yapmasın. Ancak vatandaşlar kurban işlerini yine de son güne bırakmasınlar. Kurban alışı son güne bırakılırsa ya çok pahalı alır tüketici mağdur olur ya da çok ucuz alır, üretici mağdur olur. Geçen seneyle bu zaman arasında yüzde 35’e yakın yem fiyatında artış olmasına rağmen biz besiciler olarak yüzde 7 civarında bir artış yaptık. Biz zaten bu fiyatlarla emeğimizin karşılığını tam olarak alıyoruz sayılmaz. Geçen seneye oranla bu sene canlı hayvana kilo başına 1 TL zam yapıldı. Geçen sene canlı hayvanın kilosunu 21 TL’den açıklamıştık, bu sene de canlı hayvanın kilosunu 22 TL olarak açıkladık. Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bin 250 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Ama vatandaşlarımız genellikle kurban için büyükbaş hayvana yöneliyor” dedi.

“Kurbanınızın kurban olmasından emin olmak için başında bekleyin”

Vatandaşların alırken de kesim esnasında da kurbanlarının başında olması gerektiğinin altını çizen Doğan, şunları söyledi:

“İlk defa kurbanlık alacaklar ya da fazla bilgisi olmayanlar, bir hayvanın kurban olacak yaşa gelmesini anlamak için hayvanın ağzına bakabilir. Hayvanın kurban olabilmesi için öndeki süt dişlerinin düşüp, yerine kalın dişlerin çıkması gerekiyor. Süt dişi düşmüşse de yaşı dolmuş anlamına geliyor. Küçükbaşta da 28 ayı geçen bir hayvan kurbanlık olarak kesilebiliyor. Büyükbaş biraz teferruatlı. Kulak, boynuzlar, kuyruk ve diğer bölümlerinin sağlıklı olması gerekiyor. İlk kez kurban alacaklar ya da fazla bilgisi olmayanlar, yanlarında bu işlerden anlayan birisi ile kurbanlık alırsa daha iyi olur. Hisseye giren vatandaşlar da kurbanlıkları kesilirken de hayvanlarının başında olsunlar. Bir büyükbaşa normalde 7 kişiden fazla hisseye girilmiyor. Bazı kötü niyetli kişilerin hayvan büyük olduğunda etleri 10 ya da 12 hisseye böldüğü duyumları da bize geliyor. Bu da et satışı olur, kurban olmaz. Kurbanın kurban olması için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun için de vatandaşlar hem kurban alırken hem de kesilirken hayvanlarının başında olması gerekiyor. Kurban bir hayır işidir. Allah rızası için yapılır. Bunu kimse fırsata çevirmeye kalkışmasın. Üreticiler ve tüketiciler fırsatçılık yapmazsa bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum.”

Kurban Bayramı, 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp, 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.