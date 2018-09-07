Son zamanlarda çıkan şarbon haberleri üzerine Samsun’da da sosyal medyada ve bazı yerlerde şarbon vakasının olduğu ve karantinaya alınan bölgeler olduğu haberleri yayılmıştı. Olay üzerine bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve Samsun’da şarbon vakasının yaşanmadığını belirttiler. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan da haberlerin asılsız olduğunu belirterek, karantinaya alınan bölgelerin ve şarbonun rastlandığı hayvanın olmadığını açıkladı.

“Veteriner kontrolünden geçmeyen etleri yemeyin”

Her ihtimale karşı vatandaşların veteriner kontrolünden geçen etleri yemesi gerektiğini söyleyen Erdal Doğan, “Samsun’da bir şarbon vakası söz konusu değil. Şarbon haberi çıkan yer Samsun Tepecik değil, İzmir Tepecik. Samsun’da böyle bir vakaya rastlamadık. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu konularla ilgili çok iyi çalışıyor. Saha çalışması ve aşılama konusunda gayet iyi çalışıyorlar ve sık denetimler uyguluyorlar. Bu vakaların şu anda olmaması, olmayacağı anlamına gelmez. Vatandaşlarımız et alırken dikkatli olacak. Mezbahada kesilen hayvanlar kontrol edilecek. Çünkü bu tür hastalıklı hayvanları sadece veterinerler tespit edebiliyor. Dolayısıyla veteriner kontrolünden geçmeyen hiçbir etin tüketilmemesi gerekiyor” dedi.

“Samsun’da şarbon vakası yok”

Samsun’da şarbon vakasının yaşanmadığının altını çizen Doğan, şunları söyledi:

“Şarbon hastalığına sadece Brezilya ya da Uruguay’dan getirilen hayvanlarda rastlanılmaz. Türkiye’deki hayvanlarda da bu hastalığa rastlanılabilir. Şarbonlu hayvan kesildiği ya da öldüğü yerde biten ot, 20-30 sene şarbonlu olarak biter diye biliyoruz. Şarbon virüsü en dayanıklı virüslerden biridir. Bunu sadece yurt dışından gelen hayvanlara bağlamak doğru değildir. Demek ki dışarıdan gelen hayvanların karantinası ve kontrolleri doğru olarak yapılamadı. Şarbon, ottan veya samandan geçmiş olabilir. Kesilen bir hayvanın yarasından bulaşabilir. Bize, ilgililer tarafından nefes alma yöntemiyle şarbonun geçmeyeceği söylendi. Şu anda şarbonlu hayvana rastlamadık. Bir şarbon tehlikesi de yok. Yetkililer Samsun’da çok güzel bir şekilde aşılama ve saha araştırması yapıyor. Türkiye’de hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele konusunda en iyi illerden bir tanesi Samsun olarak kabul ediliyor.”