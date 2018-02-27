Doğaseverler kampta buluştu

Yaklaşık 25 doğaseverin katıldığı kamp bir gece konaklamalı olarak gerçekleşti.

Gündüz çadırlarını kuran ve kuru ağaçları toplayan doğaseverler, çevreyi keşif amaçlı doğa yürüyüşü yaptılar. Bafra’da yeni kurulan Tilki Dağcılık Kulübü Derneği (TİKDAK) üyelerinin de katıldığı doğa kampında dernek başkanı Yiğit Kara kamp katılımcılarına triking konusunda uygulamalı eğitim verdi. Kampın 4’üncüsünü gerçekleştiren doğaseverler 14 şubat 2018 tarihinde vefat eden kamp arkadaşları Mehmet Ali Karaman’ın anısına kamp alanına "Kampımızdasın" şeklinde fotoğraflı pankartını asarak onu yad ettiler. Akşam kamp ateşi etrafında söz oyunları oynayıp müzik eşliğinde eğlenen doğasever kampçılar, sabah kahvaltısından sonra kamp alanında çevre temizliği yapıp, Altınkaya Barajı’nın üst kısımlarına yürüyüş yaparak doğa fotoğrafları çektiler.

Kampı organize eden Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi ve aynı zamanda Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Gençlerimizi doğa ile iç içe yaşamaya, Baframızın tarihi, turistik bölgelerini keşfetmeye ve kamp kültürlerine öncülük etmeye çalışıyoruz. Doğa yürüyüşleri konusunda gençlerimize uygulamalı eğitim veren Tilki Dağcılık Kulübü Derneği teşekkür ederim. Yokluğunu her zaman hissedeceğimiz kamp arkadaşımız Mehmet Ali Karaman’a Allah’tan rahmet diliyorum. Gençlerimizle yaptığımız doğa kamplarımızda her zaman lojistik olarak destek aldığımız Bafra Belediyesine ve Tepebaşı muhtarına, güvenliğimizi sağlayan jandarmamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.