Doğum günü hediyesi olarak bilgi yarışmasını kazandılar

Alaçam’da ortaokullar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu birinci oldu. Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu böylece Samsun’da yapılacak bilgi yarışmasında ilçesini temsil etme kararı aldı.

Kazandıkları yarışmanın kendisine doğum günü hediyesi olduğunu ifade eden Okul Müdürü Ali Ak, “Bugün benim doğum günümdü. Öğrencilerimiz, ilçede düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olarak bizleri gururlandırmıştır. Samsun’da yapılacak yarışmada ilçemizi temsil edecekler. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Ayrıca bana da güzel bir doğum günü hediyesi oldu” dedi.